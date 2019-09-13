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Медведева — вторая после короткой программы на турнире в Канаде

Медведева — вторая после короткой программы на турнире в Канаде
Другие / Фигурное катание 0

В Оквилле (Канада) стартовал турнир по фигурному катанию Autumn Classic International. После короткой программы у девушек лидирует японка Рика Кихира, которая набрала 78,18 балла. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева занимает второе место.

Российская спортсменка чисто исполнила двойной аксель, каскад «тройной флип и тройной тулуп», а также тройной лутц. За своё выступление она получила от судей 75,14 балла.

Третье место заняла американская фигуристка Карен Чен. Её результат — 60,89 балла.

Соревновательная программа продолжится 13 сентября.

Фигурное катание. Autumn Classic International
Женщины. Короткая программа

1. Рика Кихира (Япония) — 78,18
2. Евгения Медведева (Россия) – 75,14
3. Карен Чен (США) – 60,89

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