Медведева — вторая после короткой программы на турнире в Канаде

В Оквилле (Канада) стартовал турнир по фигурному катанию Autumn Classic International. После короткой программы у девушек лидирует японка Рика Кихира, которая набрала 78,18 балла. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева занимает второе место.



Российская спортсменка чисто исполнила двойной аксель, каскад «тройной флип и тройной тулуп», а также тройной лутц. За своё выступление она получила от судей 75,14 балла.

Третье место заняла американская фигуристка Карен Чен. Её результат — 60,89 балла.

Соревновательная программа продолжится 13 сентября.

Фигурное катание. Autumn Classic International

Женщины. Короткая программа

1. Рика Кихира (Япония) — 78,18

2. Евгения Медведева (Россия) – 75,14

3. Карен Чен (США) – 60,89