Туктамышева — о конкуренции: у меня по большому счёту нет выбора

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева начнёт сезон выступлением на турнире Lombardia Trophy. Накануне своего первого старта 22-летняя фигуристка рассказала, что изменилось в её работе за период летней подготовки.
«Не могу сказать, что стало легче или наоборот тяжелее. Наверное, я могла бы сильно облегчить себе задачу, оставив в программах тот же самый технический контент, что был раньше, но зачем стоять на месте, если можешь сделать шаг вперёд? Именно из этих соображений мы с Алексеем Николаевичем поставили перед собой задачу попытаться максимально усложнить обе программы. В короткой будем пробовать каскад флип-тулуп вместо двух тулупов, что я делала раньше, тройной лутц останется во второй половине программы, плюс два тройных акселя в произвольной.
У меня по большому счёту нет выбора, если я хочу оставаться конкурентоспособной. Надо развиваться, усложнять программы по максимуму, разнообразить катание. Моя короткая программа Oblivion показывает меня немножко с другой стороны, чем обычно. Хочется уже увидеть, как это будет воспринято судьями. Произвольная программа вызывает куда меньше волнения. Там я остаюсь собой, игривой, веселой, мне очень нравится и сама программа, и музыка, а в этом случае, как показывает практика, программу всегда хорошо воспринимают", — цитируют Туктамышеву РИА «Новости».
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