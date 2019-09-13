Ханю хочет сделать первый в истории мужского фигурного катания четверной аксель

Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю поделился ожиданиями от турнира Autumn Classic International в Канаде. Сегодня, 13 сентября, мужчины представят короткие программы.

«Чтобы выполнить четверной аксель, я также практиковал пятерные прыжки. Пока это не удаётся сделать образцово, но со страховкой шансы увеличиваются», — цитирует Ханю Олимпийский канал.

Напомним, в сезоне-2019/20 Ханю покажет прошлогодние программы. Ранее японец исполнял короткую программу под композицию Otonal пианиста Рауля Ди Бласио Raúl Di Blasio. Хореографом выступил Джеффли Баттл. Японец также снова представит произвольную программу под Origin Эдвина Мартона.

В сезоне-2018/19 Ханю с этими программами завоевал серебро на чемпионате мира, победил на этапах Гран-при в России и Финляндии, а также на Autumn Classic.