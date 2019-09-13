Чемпионка ОИ Сидорова включена в Зал славы Международной федерации фехтования

Олимпийская чемпионка 1976 года в составе сборной СССР рапиристка Валентина Сидорова включена в Зал славы Международной федерации фехтования за неоценимый вклад в развитие этого вида спорта, информирует официальный сайт Федерации фехтования России.
На протяжении почти 15 лет Сидорова, выступая в составе женской сборной СССР по рапире, добилась высочайших спортивных результатов, завоевав большое количество высших титулов на крупнейших международных стартах – Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, этапах Кубка мира.
Сидорова является победительницей Олимпиады-1976, серебряным призёром Игр 1980 года в командном первенстве, двукратной чемпионкой мира в личном первенстве, семикратной чемпионкой мира в командном первенстве, четырёхкратной обладательницей Кубка мира.
- 13 сентября 2019
-
11:37
-
11:28
-
11:25
-
10:56
-
09:42
-
09:15
-
08:58
-
08:28
-
00:08
- 12 сентября 2019
-
23:54
-
23:28
-
22:58
-
22:19
-
21:48
-
21:47
-
21:03
-
20:55
-
20:35
-
19:49
-
18:56
-
18:26
-
18:02
-
17:55
-
17:19
-
16:31
-
16:10
-
15:55
-
14:58
-
14:54
-
14:42
-
14:15
-
14:14
-
14:02
-
12:42
-
12:05