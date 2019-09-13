Чемпионка ОИ Сидорова включена в Зал славы Международной федерации фехтования

Олимпийская чемпионка 1976 года в составе сборной СССР рапиристка Валентина Сидорова включена в Зал славы Международной федерации фехтования за неоценимый вклад в развитие этого вида спорта, информирует официальный сайт Федерации фехтования России.

На протяжении почти 15 лет Сидорова, выступая в составе женской сборной СССР по рапире, добилась высочайших спортивных результатов, завоевав большое количество высших титулов на крупнейших международных стартах – Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, этапах Кубка мира.

Сидорова является победительницей Олимпиады-1976, серебряным призёром Игр 1980 года в командном первенстве, двукратной чемпионкой мира в личном первенстве, семикратной чемпионкой мира в командном первенстве, четырёхкратной обладательницей Кубка мира.