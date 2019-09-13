Валиева: когда делала прыжок, подумала, что не включили музыку

Российская фигуристка Камила Валиева оценила своё выступление в короткой программе на этапе юниорского Гран-при в Челябинске.

Четвёртый этап юниорской серии Гран-при проходит с 12 по 14 сентября. Сегодня 13-летняя спортсменка получила 73,56 балла по итогам короткой программы.

«Когда делала прыжок, на выезде слышала очень много аплодисментов, но не слышала музыку. Даже чуть замялась. Думаю: „А где музыка-то!“. В принципе я довольна, как сегодня собралась на прокат, завтра постараюсь тоже сделать всё хорошо. Я всегда на соревнованиях думаю не о соперниках, а о своих программах, как сделать лучше, чем на прошлом старте.

Главный мой соперник — это я сама на данный момент. Но вообще я хотела бы поувереннее кататься, потому что сегодня я немного осторожничала", — цитирует Валиеву «Р-Спорт».

Валиеву называют одной из самых перспективных учениц Этери Тутберидзе. Именно её короткую программу «Девочка на шаре» наставница назвала любимой. Постановку решено было оставить на сезон-2019/20.