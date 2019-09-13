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Валиева лидирует после короткой программы на юниорском Гран-при в Челябинске

Валиева лидирует после короткой программы на юниорском Гран-при в Челябинске
Другие / Фигурное катание 0

Россиянка Камила Валиева одержала победу в короткой программе на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске.

За короткую программу 13-летняя спортсменка получила от судей 73,56 балла. Второе место также заняла представительница России Ксения Синицына (73,04), третье — её соотечественница Виктория Васильева (67,04).

Произвольную программу фигуристки представят завтра, 14 сентября.

Гран-при среди юниоров. Четвёртый этап. Челябинск
Девушки. Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) – 73,56
2. Ксения Синицына (Россия) – 73,04
3. Виктория Васильева (Россия) – 67,04
4. Чисато Ураматсу (Япония) – 63,59
5. Нана Араки (Япония) – 59,05
6. Кейт Ванг (США) – 55,25
7. Джиневра Негрелло (Италия) – 54,24
8. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 54,01
9. Мария Левушкина (Болгария) – 53,94
10. То Йихун (Южная Корея) – 53,04.

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