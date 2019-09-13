Брюсов: у Красноярска не было конкурентов. ЧМ по борьбе возвращается в Россию

Вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов прокомментировал получение Красноярском права проведения чемпионата мира по спортивной борьбе 2022 года.

«Впервые о намерениях Красноярска принять ЧМ-2022 было объявлено восемь месяцев назад на рейтинговом турнире UWW Гран-при „Иван Ярыгин“, отметившем этой зимой 30-летний юбилей. Уже тогда борцы из 25 стран мира и многие члены бюро UWW увидели, как похорошел Красноярск в преддверии зимней Универсиады-2019, как обновилась спортивная и городская инфраструктура.

Всё это в сочетании с репутацией региона в мире борьбы, выдающимися борцовскими традициями, заложенными на берегах Енисея великим Иваном Ярыгиным, дальнейшей работой по продвижению заявки, которую провели ФСБР и лично Наталья Ярыгина, привело к тому, что сегодня у Красноярска не было конкурентов. Чемпионат мира возвращается в Россию спустя 12 лет», — приводит слова Брюсова пресс-служба ФСБР.



Красноярск уже принимал чемпионат мира по вольной борьбе в 1997 году. Чемпионат мира по греко-римской борьбе 2002 года прошёл в Москве. Столица России также принимала объединённый чемпионат мира по вольной, женской и греко-римской борьбе 2010 года.