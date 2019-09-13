Американскую пловчиху лишили золотой медали за чересчур открытый купальник

Американская пловчиха Брекинн Уиллис была дисквалифицирована из-за слишком открытого купальника после победы в заплыве на 100 м. Соревнования прошли в штате Аляска (США).

Судьи решили, что таким способом 17-летняя спортсменка хотела привлечь внимание к своим ягодицам, информирует The Sun. На Аляске есть правила, которые регламентируют размер купальника.

Но расстроенная пловчиха осталась недовольна решением арбитров. По её словам, она подвернула плавательный костюм в области ягодиц для удобства, поскольку иначе она испытывает дискомфорт.

Затем организаторов турнира обвинили в расизме и сексизме. Уиллис была единственной представительницей смешанной расы на соревнованиях, и только она подверглась санкциям.