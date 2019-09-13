Скончался бывший президент Международной федерации гимнастики Гранди
Экс-президент Международной федерации гимнастики (FIG) итальянец Бруно Гранди умер на 86-м году жизни, информирует пресс-служба организации.
Гранди скончался сегодня, 13 сентября, в Италии после болезни. Итальянец занимал пост главы FIG с 1997 по 2016 год.
Гранди занимался спортивной гимнастикой. Входил в состав юниорской сборной Италии, работал тренером. Но наибольший вклад в развитие гимнастики внёс как спортивный функционер. С 1977 по 2000 год он возглавлял Федерацию гимнастики Италии и с 1987 по 2005 год был вице-президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Италии. С 2000 по 2004 год итальянец являлся членом Международного олимпийского комитета (МОК).
В 2001 году Гранди включили в Международный зал славы гимнастики.
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