Скончался бывший президент Международной федерации гимнастики Гранди

Экс-президент Международной федерации гимнастики (FIG) итальянец Бруно Гранди умер на 86-м году жизни, информирует пресс-служба организации.

Гранди скончался сегодня, 13 сентября, в Италии после болезни. Итальянец занимал пост главы FIG с 1997 по 2016 год.

Гранди занимался спортивной гимнастикой. Входил в состав юниорской сборной Италии, работал тренером. Но наибольший вклад в развитие гимнастики внёс как спортивный функционер. С 1977 по 2000 год он возглавлял Федерацию гимнастики Италии и с 1987 по 2005 год был вице-президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Италии. С 2000 по 2004 год итальянец являлся членом Международного олимпийского комитета (МОК).

В 2001 году Гранди включили в Международный зал славы гимнастики.