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Российские фигуристы заняли весь пьедестал в парах на юниорском Гран-при

Российские фигуристы заняли весь пьедестал в парах на юниорском Гран-при
Другие / Фигурное катание 0

Россияне Ксения Ахантьева и Валерий Колесов выиграли золото в соревнованиях спортивных пар на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию, набрав 185,05 балла. Турнир проходит в Челябинске.

Второе и третье места также заняли представители России. Серебро завоевали Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (178,31). Призовую тройку замкнули Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (171,88).

Ещё один российский дуэт Станислава Вислобокова/Алексей Брюханов стал четвёртым (166,18).

Гран-при среди юниоров. Четвёртый этап. Челябинск
Пары. Итоговое положение

1. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) – 185,05
2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) – 178,31
3. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) – 171,88
4. Станислава Вислобокова/Алексей Брюханов (Россия) – 166,18
5. Хан Ми Ро/Кум Чой Хан (КНДР) – 161,13
6. Брук Макинтош/Брендон Тосте (Канада) – 137,24.

Валиева лидирует после короткой программы на юниорском Гран-при в Челябинске
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