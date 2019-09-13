Российские фигуристы заняли весь пьедестал в парах на юниорском Гран-при

Россияне Ксения Ахантьева и Валерий Колесов выиграли золото в соревнованиях спортивных пар на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию, набрав 185,05 балла. Турнир проходит в Челябинске.

Второе и третье места также заняли представители России. Серебро завоевали Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (178,31). Призовую тройку замкнули Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (171,88).

Ещё один российский дуэт Станислава Вислобокова/Алексей Брюханов стал четвёртым (166,18).

Гран-при среди юниоров. Четвёртый этап. Челябинск

Пары. Итоговое положение

1. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) – 185,05

2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) – 178,31

3. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) – 171,88

4. Станислава Вислобокова/Алексей Брюханов (Россия) – 166,18

5. Хан Ми Ро/Кум Чой Хан (КНДР) – 161,13

6. Брук Макинтош/Брендон Тосте (Канада) – 137,24.