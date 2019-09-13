Призёр Олимпиады в Сочи объяснила решение продать подарок президента России

Серебряный призёр Олимпиады в Сочи, российская конькобежка Ольга Фаткулина прокомментировала решение продать автомобиль, который был вручён ей в Кремле за победу на альтернативных всероссийских соревнованиях в 2018 году. В этих соревнованиях принимали участие спортсмены, не получившие допуск на Игры в Пхёнчхане.
Фаткулина продаёт автомобиль за 3,5 млн рублей, чтобы помочь мужу приобрести стадион.
«Автомобили вручил президент Владимир Путин за первое место в альтернативных играх. Я выиграла BMW четвёртой модели.
Муж мечтает о стадионе, чтобы сделать из него детский спортивно-образовательный центр. Где дети занимались бы спортом, изучали английский язык, посещали театральную студию. Будущие атлеты должны быть разносторонне развитыми, а не как в нашем детстве: выбрали спорт, и всё. Мир меняется, и нужно соответствовать новым требованиям», — цитирует Фаткулину «Комсомольская правда — Челябинск».
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