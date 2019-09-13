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Американской пловчихе вернули золото, отнятое из-за излишне открытого купальника

Американской пловчихе вернули золото, отнятое из-за излишне открытого купальника
Другие / Водные виды спорта 0

Американской пловчихе Брекинн Уиллис вернули победу и командные очки на соревнованиях в Анкоридже (Аляска). Спортсменка была дисквалифицирована из-за несоблюдения правил скромности, что выражалось в излишне открытом купальнике, сообщает ktuu.com. Представителям команды удалось доказать, что Уиллис вынужденно подвернула купальник, так как выданная школой стандартная форма не подходила ей по размеру.

Дисквалификация за купальник – первая на Аляске. Правила были приняты, чтобы избежать преднамеренного ношения слишком открытых костюмов. Однако в случае с Уиллис судьи не предупредили тренеров спортсменки до старта о том, что её внешний вид не соответствует правилам.

Всем школам было разослано письмо с пояснением случившегося и требованием выяснять причины неподобающего внешнего вида до вынесения дисквалификации, а также уведомлять спортсменов и тренеров о неуместной одежде до старта.

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