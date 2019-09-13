Туктамышева выиграла короткую программу на Lombardia Trophy, Щербакова — третья

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на предсезонном турнире серии «челленджер» Lombardia Trophy. За практически безупречный прокат россиянка получила невысокую оценку 73,66. Отметим, что судьи не были щедры с оценкой за компоненты.

Второе место заняла кореянка Ю Ён, третьей стала чемпионка России Анна Щербакова.

Чемпионка Европы—2019 Софья Самодурова с падением только восьмая.

Произвольную программу женщины покажут 14 сентября.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер». Lombardia Trophy. Италия

Женщины. Короткая программа

1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 73,66.

2. Ю Ён (Южная Корея) – 70,47.

3. Анна Щербакова (Россия) – 67,73…

8. Софья Самодурова (Россия) – 53,82.