Туктамышева выиграла короткую программу на Lombardia Trophy, Щербакова — третья
Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на предсезонном турнире серии «челленджер» Lombardia Trophy. За практически безупречный прокат россиянка получила невысокую оценку 73,66. Отметим, что судьи не были щедры с оценкой за компоненты.
Второе место заняла кореянка Ю Ён, третьей стала чемпионка России Анна Щербакова.
Чемпионка Европы—2019 Софья Самодурова с падением только восьмая.
Произвольную программу женщины покажут 14 сентября.
Фигурное катание. Турнир серии «челленджер». Lombardia Trophy. Италия
Женщины. Короткая программа
1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 73,66.
2. Ю Ён (Южная Корея) – 70,47.
3. Анна Щербакова (Россия) – 67,73…
8. Софья Самодурова (Россия) – 53,82.
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