Гуменник обошёл Даниеляна в борьбе за золото на юниорском Гран-при в Челябинске

Российский фигурист Пётр Гуменник уверенно выиграл произвольную программу на четвёртом этапе юниорской серии Гран-при в Челябинске. По сумме двух программ Гуменник на 0,21 балла опередил лидировавшего после короткой программы Артура Даниеляна и занял третье место.
Бронзовым призёром соревнований стал ещё один россиянин Илья Яблоков, по сумме двух программ, опередивший ставшего четвёртым канадца Алека Гинзбурга почти на 22 балла.
Ранее россияне Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев и Диана Мухаметзянова/Илья Миронов заняли весь пьедестал в парном катании на этапе юниорского Гран-при в Челябинске.
Фигурное катание. Этап юниорской серии Гран-при. Челябинск
Мужчины
1. Пётр Гуменник (Россия) – 222,14.
2. Артур Даниелян (Россия) – 221,93.
3. Илья Яблоков (Россия) — 207,68.
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