Глава СК РФ проконтролирует дело против клиники, обманувшей Комиссарову

Центральный аппарат Следственного комитета РФ проконтролирует ход расследования уголовного дела в отношении главы организации «Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» доктора Евгения Блюма, где проходила лечение российская фристайлистка Мария Комиссарова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Комиссарова во время тренировки по ски-кроссу на Олимпиаде в Сочи получила перелом позвоночника со смещением, после чего перенесла две операции. Спортсменка продолжила восстановление в клинике доктора Блюма в Испании, но в результате не получила обещанного восстановления двигательных функций ног.

По данным следствия, Блюм решил незаконно получить деньги травмированной спортсменки, для чего предложил ей заключить контракт на проведение оздоровительной программы на сумму более 27,8 миллиона рублей. При этом, являясь доктором медицинских наук и имея достаточный опыт работы, врач знал, что современная медицина не может помочь в восстановлении после травмы позвоночника.

«Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты расследования Главным следственным управлением ведомства уголовного дела в отношении Евгения Блюма. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Воспользовавшись посттравматическим состоянием девушки, он пообещал ей восстановление двигательных функций нижних конечностей в результате занятий по его авторской методике в течение одного года в Испании. Под влиянием заблуждения в мае 2014 года спортсменка подписала договор на оказание услуг и передала Блюму предусмотренную соглашением сумму. Вместе с тем обещанный результат по истечении года не наступил», — приводит слова Петренко РИА «Новости».

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям оперативно и тщательно исследовать все обстоятельства дела.

Ранее Комиссарова лично подавала в суд на клинику Блюма. В феврале Невский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск спортсменки, обязав клинику выплатить 60 тыс. рублей. 25 марта адвокаты спортсменки подали апелляцию на решение суда. Рассмотрение апелляции в настоящий момент перенесено на 17 октября.