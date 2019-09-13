Каванья выиграл 19-й этап «Вуэльты», Роглич сохранил лидерство в общем зачёте

Француз Реми Каванья из команды Deceuninck-Quick Step стал победителем 19-го этапа веломногодневки «Вуэльта». На финише Каванья опередил ближайших преследователей на 5 секунд.
Лидерство в общем зачёте сохраняет словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma).
Велошоссе. «Вуэльта». 19-й этап. Авила – Толедо, 165,2 км
1. Реми Каванья (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 3:43.34.
2. Сэм Беннетт (Ирландия, BORA-hansgrohe) – отставание 0.05.
3. Зденек Штыбар (Чехия, Deceuninck-Quick Step) – то же отставание…
103. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +6.12.
132. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +15.06.
152. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguros RGA) – +15.32.
Общий зачёт после 19-го этапа
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 75:00.36.
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +2.47.
3. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar ) — +3:31…
94. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +3:05.24.
109. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguros RGA) – +3:36.57.
139. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +4:13.23.
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