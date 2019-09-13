Каванья выиграл 19-й этап «Вуэльты», Роглич сохранил лидерство в общем зачёте

Француз Реми Каванья из команды Deceuninck-Quick Step стал победителем 19-го этапа веломногодневки «Вуэльта». На финише Каванья опередил ближайших преследователей на 5 секунд.

Лидерство в общем зачёте сохраняет словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma).

Велошоссе. «Вуэльта». 19-й этап. Авила – Толедо, 165,2 км

1. Реми Каванья (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 3:43.34.

2. Сэм Беннетт (Ирландия, BORA-hansgrohe) – отставание 0.05.

3. Зденек Штыбар (Чехия, Deceuninck-Quick Step) – то же отставание…

103. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +6.12.

132. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +15.06.

152. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguros RGA) – +15.32.

Общий зачёт после 19-го этапа

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 75:00.36.

2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +2.47.

3. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar ) — +3:31…

94. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +3:05.24.

109. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguros RGA) – +3:36.57.

139. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +4:13.23.