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Фигурист Алиев — второй после короткой программы на Lombardia Trophy

Фигурист Алиев — второй после короткой программы на Lombardia Trophy
Другие / Фигурное катание 0

Китайский фигурист Цзинь Боян выиграл короткую программу на предсезонном турнире серии «челленджер» Lombardia Trophy. Вторую оценку дня получил Дмитрий Алиев, однако россиянин уступил лидеру около 20 баллов. На третьем месте после короткой программы ещё один россиянин – Егор Мурашов. Андрей Лазукин – десятый. Все россияне не избежали падений.

Произвольную программу мужчины покажут 15 сентября.

Ранее Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу в соревнованиях женщин, Анна Щербакова была третьей.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер». Lombardia Trophy. Италия
Мужчины. Короткая программа

1. Цзинь Боян (Китай) – 101,09.
2. Дмитрий Алиев (Россия) – 81,18.
3. Егор Мурашов (Россия) – 74,83…
10. Андрей Лазукин (Россия) – 63,23.

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