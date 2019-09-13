Гуменник: цель — не победить на этапе Гран-при, а двигаться к чему-то большему

Российский фигурист Пётр Гуменник прокомментировал выступление на четвёртом этапе Гран-при среди юниоров в Челябинске. Гуменник рискнул вставить в программу четверной лутц и сделал его с ошибкой на приземлении, но без падения. Гуменник выиграл домашний этап Гран-при.
«Очень сложная программа, с новым элементом. Сильно переживал, как получится сам лутц и как дальше смогу поехать. Когда всё закончилось, смог выдохнуть.
Была мысль облегчить программу и спокойно прокатать, на предыдущих этапах можно было выигрывать вообще без четверного. Но подумал, что для меня главная цель — не победить на этапе Гран-при, а двигаться к чему-то большему, серьёзным взрослым соревнованиям, а для этого нужно усложнять программу, поэтому для опыта решил с лутцем прокатать. Люблю ставить большие цели, но к перфекционистам себя не отношу. Скорее, к максималистам», — сказал Гуменник пресс-службе ФФККР.
- 13 сентября 2019
-
20:31
-
20:07
-
19:39
-
19:08
-
18:53
-
18:47
-
18:34
-
17:59
-
17:47
-
16:59
-
16:51
-
16:44
-
16:31
-
15:38
-
15:32
-
15:08
-
15:06
-
14:27
-
13:42
-
13:41
-
13:39
-
13:21
-
12:41
-
11:37
-
11:28
-
11:25
-
10:56
-
09:42
-
09:15
-
08:58
-
08:28
-
00:08
- 12 сентября 2019
-
23:54
-
23:28
-
22:58