Гуменник: цель — не победить на этапе Гран-при, а двигаться к чему-то большему

Российский фигурист Пётр Гуменник прокомментировал выступление на четвёртом этапе Гран-при среди юниоров в Челябинске. Гуменник рискнул вставить в программу четверной лутц и сделал его с ошибкой на приземлении, но без падения. Гуменник выиграл домашний этап Гран-при.

«Очень сложная программа, с новым элементом. Сильно переживал, как получится сам лутц и как дальше смогу поехать. Когда всё закончилось, смог выдохнуть.

Была мысль облегчить программу и спокойно прокатать, на предыдущих этапах можно было выигрывать вообще без четверного. Но подумал, что для меня главная цель — не победить на этапе Гран-при, а двигаться к чему-то большему, серьёзным взрослым соревнованиям, а для этого нужно усложнять программу, поэтому для опыта решил с лутцем прокатать. Люблю ставить большие цели, но к перфекционистам себя не отношу. Скорее, к максималистам», — сказал Гуменник пресс-службе ФФККР.