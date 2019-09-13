Украина спустя 2 года выдала Австрии двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо

12 сентября украинские власти передали Австрии двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо 59-летнего Петера Зайзенбахера, который с 2017 года разыскивается за сексуальное насилие над несовершеннолетними, сообщает L’Equipe.

Чемпион Игр 1984 и 1988 года тренировал сборную Азербайджана и находился на Украине, когда в 2017 году Австрия впервые запросила выдачи подозреваемого, но получила отказ.

12 сентября Зайзенбахер прибыл в Вену. По сообщениям австрийской прессы, пока решался вопрос о его выдаче Зайзенбахер дважды пытался покинуть Украину с поддельными документами.

В течение 48 часов Зайзенбахер предстанет перед австрийским судом, который примет решение о его возможном заключении под стражу. Зайзенбахера обвиняют в сексуальном насилии над двумя девушками, которых он тренировал в Вене в последнее десятилетие 20-го века, а также в попытке насилия над третьей.