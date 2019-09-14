Ягудин объяснил, чего не хватает российским фигуристам

Олимпийский чемпион в одиночном катании Алексей Ягудин ответил на вопросы подписчиков своей страницы в «Инстаграме», критично оценив нынешний уровень мужского фигурного катания в России.
Вопрос: Вы смотрели контрольные прокаты?
Алексей Ягудин: Для меня контрольные прокаты вообще ничего не значат — пустое место! Вот когда сезон начнётся, тогда и видно будет.
В: Кто больше всего понравился на прокатах?
А.Я.: Тутберидзе.
В: На кого ставите в женском катании в этом сезоне?
А.Я.: На Тарасову Т.А.!
В: Что вам в данный момент интереснее наблюдать — мужское, женское или парное катание?
А. Я.: У нас практически нет мужского.
В: Есть ли шансы и надежды у России на победы в одиночном мужском катании в этом олимпийском цикле?
А. Я.: У тех, кто сейчас катается на взрослом уровне, — никаких. Нужно смотреть юниоров.
В: Чего, по-вашему, не хватает нашей мужской группе для победы?
А. Я.: Яиц. Желательно — стальных яиц!
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