Ягудин объяснил, чего не хватает российским фигуристам

Олимпийский чемпион в одиночном катании Алексей Ягудин ответил на вопросы подписчиков своей страницы в «Инстаграме», критично оценив нынешний уровень мужского фигурного катания в России.

Вопрос: Вы смотрели контрольные прокаты?

Алексей Ягудин: Для меня контрольные прокаты вообще ничего не значат — пустое место! Вот когда сезон начнётся, тогда и видно будет.

В: Кто больше всего понравился на прокатах?

А.Я.: Тутберидзе.



В: На кого ставите в женском катании в этом сезоне?

А.Я.: На Тарасову Т.А.!



В: Что вам в данный момент интереснее наблюдать — мужское, женское или парное катание?

А. Я.: У нас практически нет мужского.

В: Есть ли шансы и надежды у России на победы в одиночном мужском катании в этом олимпийском цикле?

А. Я.: У тех, кто сейчас катается на взрослом уровне, — никаких. Нужно смотреть юниоров.

В: Чего, по-вашему, не хватает нашей мужской группе для победы?

А. Я.: Яиц. Желательно — стальных яиц!