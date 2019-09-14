Ханю выиграл короткую программу на турнире Autumn Classic International

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года и 2018 года в одиночном катании, японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на предсезонном турнире серии «челленджер» Autumn Classic International, который проходит в Оквилле (Канада). Второе место занял француз Кевин Аймоз. Третьим стал канадец Киган Мессинг.
Произвольную программу мужчины-одиночники представят завтра, 14 сентября.
Из российских фигуристов в Autumn Classic принимает участие только тренирующаяся в Канаде Евгения Медведева. После короткой программы подопечная Брайана Орсера вторая.
Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Autumn Classic International. Оквилл, Канада
Мужчины. Короткая программа
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 98,38.
2. Кевин Аймоз (Франция) — 94,76.
3. Киган Мессинг (Канада) — 89,57.
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