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Ханю выиграл короткую программу на турнире Autumn Classic International

Ханю выиграл короткую программу на турнире Autumn Classic International
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года и 2018 года в одиночном катании, японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на предсезонном турнире серии «челленджер» Autumn Classic International, который проходит в Оквилле (Канада). Второе место занял француз Кевин Аймоз. Третьим стал канадец Киган Мессинг.

Произвольную программу мужчины-одиночники представят завтра, 14 сентября.

Из российских фигуристов в Autumn Classic принимает участие только тренирующаяся в Канаде Евгения Медведева. После короткой программы подопечная Брайана Орсера вторая.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Autumn Classic International. Оквилл, Канада
Мужчины. Короткая программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 98,38.
2. Кевин Аймоз (Франция) — 94,76.
3. Киган Мессинг (Канада) — 89,57.

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