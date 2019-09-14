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Иффланд и Джонс захватили лидерство на этапе Red Bull Cliff Diving в Бильбао

Иффланд и Джонс захватили лидерство на этапе Red Bull Cliff Diving в Бильбао
Другие / Прочие виды спорта 0

В Бильбао стартовал заключительный этап мировой серии по клифф-дайвингу — Red Bull Cliff Diving. В женских соревнованиях лидирует австралийка Рианна Иффланд, которая является четырёхкратной чемпионкой мировой серии. Он обеспечила себе победу в общем зачёте по итогам минувшего этапа в Мостаре.

В случае победы в субботу, 14 сентября, Иффланд установит рекорд, выиграв семь этапов за сезон. Ранее такое не удавалось ни мужчинам, ни женщинам.

После двух прыжков второе место занимает колумбийка Мария Паула Кинтеро. На третьем месте — канадка Лизанн Ришар.

В мужских соревнованиях лидерство захватил американец Энди Джонс. На второй позиции располагается мексиканец Джонатан Паредес. Британец Гэри Хант, досрочно ставший победителем общего зачёта, идёт третьим.

Женщины впервые выступят на последнем этапе Red Bull Cliff Diving в Бильбао
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