Иффланд и Джонс захватили лидерство на этапе Red Bull Cliff Diving в Бильбао

В Бильбао стартовал заключительный этап мировой серии по клифф-дайвингу — Red Bull Cliff Diving. В женских соревнованиях лидирует австралийка Рианна Иффланд, которая является четырёхкратной чемпионкой мировой серии. Он обеспечила себе победу в общем зачёте по итогам минувшего этапа в Мостаре.

В случае победы в субботу, 14 сентября, Иффланд установит рекорд, выиграв семь этапов за сезон. Ранее такое не удавалось ни мужчинам, ни женщинам.

После двух прыжков второе место занимает колумбийка Мария Паула Кинтеро. На третьем месте — канадка Лизанн Ришар.



В мужских соревнованиях лидерство захватил американец Энди Джонс. На второй позиции располагается мексиканец Джонатан Паредес. Британец Гэри Хант, досрочно ставший победителем общего зачёта, идёт третьим.