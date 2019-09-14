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Мусэрский прокомментировал непростую победу над сборной Беларуси на ЧЕ

Мусэрский прокомментировал непростую победу над сборной Беларуси на ЧЕ
Другие / Волейбол 0

Волейболист сборной России Дмитрий Мусэрский прокомментировал победу над командой Беларуси на чемпионате Европы со счётом 3:1 (23:25, 25:17, 25:22, 25:10).

«Это был очень сложный матч для нас из-за времени начала игры и того факта, что для многих волейболистов это первая встреча на турнире. В ходе матча мы старались обрести уверенность. Мы недовольны результатом и игрой. В дальнейшем нам нужно будет найти свою игру и показать лучший волейбол», — приводит слова Мусэрского официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

На старте турнира подопечные Туомаса Саммельвуо нанесли поражение сборной Турции — 3:1, а сегодня, 14 сентября, сыграют с командой Северной Македонии.

Чемпионат Европы 2019 года впервые проходит в четырёх странах: Бельгии, Франции, Нидерландах и Словении.

Мусэрский прокомментировал победу над Турцией на старте ЧЕ по волейболу
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