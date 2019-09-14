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В Кремле отреагировали на продажу Фаткулиной подаренного автомобиля

В Кремле отреагировали на продажу Фаткулиной подаренного автомобиля
Другие / Конькобежный спорт 0

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что подаренный главой государства конькобежке Ольге Фаткулиной автомобиль является её собственностью, и она может распоряжаться машиной, как захочет.

«Это же её машина. Человек хочет — ездит, хочет — продаёт, хочет — дарит. Это её собственность. Никаких обременений на эту собственность не накладывалось», — приводит слова Пескова ФАН.

Ряд ведущих российских спортсменов не были допущены до участия в Олимпийских играх 2018 года, которые проходили в Южной Корее. Для них в России были организованы альтернативные соревнования, победителям которых вручили машины. Одной из обладательниц BMW X5 стала Фаткулина.

Спортсменка решила продать автомобиль за 3,5 млн рублей, чтобы помочь мужу приобрести стадион.

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