Фигуристы Шанаева и Нарижный выиграли этап юниорского Гран-при в Челябинске

Россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный одержали победу на четвёртом этапе юниорского Гран-при в Челябинске в соревнованиях танцевальных пар. Второе место заняли их соотечественники Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Тройку призёров замкнули представители Канады Надя Башинска и Питер Бимон.

В таком же порядке дуэты располагались и после ритм-танца.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Четвёртый этап. Челябинск

Танцевальные пары. Итоговый результат

1. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Россия) – 171,07.

2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 158,24.

3. Надя Башинска/Питер Бимон (Канада) – 149,05...

4. Катарина Вольфкостин/Джеффри Чен (США) – 148,81.

5. Ирина Гальянова/Грэйсон Локхэд (Канада) – 147,34.

6. Тамара Жукова/Даниил Карпов (Россия) – 141,72.