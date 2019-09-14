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Фигуристы Шанаева и Нарижный выиграли этап юниорского Гран-при в Челябинске

Фигуристы Шанаева и Нарижный выиграли этап юниорского Гран-при в Челябинске
Другие / Фигурное катание 0

Россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный одержали победу на четвёртом этапе юниорского Гран-при в Челябинске в соревнованиях танцевальных пар. Второе место заняли их соотечественники Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Тройку призёров замкнули представители Канады Надя Башинска и Питер Бимон.

В таком же порядке дуэты располагались и после ритм-танца.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Четвёртый этап. Челябинск
Танцевальные пары. Итоговый результат
1. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Россия) – 171,07.
2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 158,24.
3. Надя Башинска/Питер Бимон (Канада) – 149,05...
4. Катарина Вольфкостин/Джеффри Чен (США) – 148,81.
5. Ирина Гальянова/Грэйсон Локхэд (Канада) – 147,34.
6. Тамара Жукова/Даниил Карпов (Россия) – 141,72.

Шанаева и Нарижный выиграли ритм-танец на Гран-при среди юниоров
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