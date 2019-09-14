Кихира, опередившая Медведеву на турнире в Канаде, оценила свой прокат

Японская фигуристка Рика Кихира прокомментировала победу на турнире Autumn Classic International в Оквилле (Канада), где ей удалось опередить россиянку Евгению Медведеву.
«Прекрасно, что я сосредоточилась на своём выступлении и не нервничала. Волновалась, поскольку на тренировке не смогла чисто исполнить тройной аксель. Однако мне удалось отлично его сделать во время проката», — цитирует Кихиру The Japan Times.
Судьи оценили произвольную программу Медведевой в 142,29 балла. В сумме россиянка набрала 217,43 балла. Общий результат Кихиры по итогам двух программ — 224,16 балла. Третье место заняла кореянка Лим Ын Су (184,38).
Кихира – первая в истории фигуристка-одиночница, исполнившая каскад тройной аксель и тройной тулуп на соревнованиях Международного союза конькобежцев. Также японке удалось впервые в истории фигурного катания преодолеть отметку в 83 балла в короткой программе.
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