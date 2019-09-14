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Бузато прокомментировал разгром сборной Камеруна на старте КМ по волейболу

Бузато прокомментировал разгром сборной Камеруна на старте КМ по волейболу
Другие / Волейбол 0

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной России по волейболу Серджо Бузато прокомментировал победу над командой Камеруна на старте Кубка мира в Японии со счётом 3:0 (25:14, 26:15, 25:10).

«Я очень доволен результатом. Мы с уважением относимся к африканскому волейболу, а Камерун — чемпион Африки. Я хотел, чтобы вся команда играла сосредоточенно, как будто в финале Олимпийских игр, потому что сборная Камеруна может быстро менять ситуацию на площадке. Мы отлично подавали сегодня, используя различные типы подач», — приводит слова Бузато официальный сайт Международной федерации волейбола.

Завтра, 15 сентября, российские волейболистки сыграют с командой Японии. В 2015 году победителем женского Кубка мира стала сборная Китая.

Женская сборная России по волейболу разгромила Камерун на старте Кубка мира
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