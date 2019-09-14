Остащенко: «Чеховские медведи» хотят пошуметь в гандбольной Лиге чемпионов
Игрок гандбольного клуба «Чеховские медведи» Роман Остащенко поделился ожиданиями от старта команды в Лиге чемпионов. Соперником 18-кратных чемпионов России станет польская «Висла». Встреча состоится сегодня, 14 сентября. Ранее команды не встречались.
«Нам очень хочется пошуметь в Лиге чемпионов. В нынешнем формате турнир проходит в последний раз, и, скорее всего, российские клубы не скоро вновь попадут в главный еврокубок. Понимаем, что придётся сложно. Наша группа гораздо сильнее по составу, чем параллельная. Но в любом случае будем биться с каждой командой.
Наша первая задача – выход из группы. Не стану загадывать, что из этого получится, всё покажет сезон», – цитирует Остащенко официальный сайт Федерации гандбола России.
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