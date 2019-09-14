Марянян и Манцигов вышли в финал чемпионата мира по борьбе в Казахстане

В Нур-Султане (Казахстан) продолжается чемпионат мира по спортивной борьбе. В первый день турнира проходят соревнования у классиков в категориях до 55, 63, 72, 82 кг.
Россиянин Степан Марянян (до 63 кг) в полуфинале одолел представителя Армении Славика Галстяна со счётом 3:2. Абуязид Манцигов (до 72 кг) пробился в финал, победив Балинта Корпаши из Венгрии со счётом 8:0.
Марянян — чемпион мира-2018, чемпион Европы-2019, двукратный победитель Европейских игр. Манцигов — чемпион Европы 2018 года.
Ранее россиянин Виталий Кабалоев (до 55 кг) в четвертьфинале уступил Нугзари Цурцумии из Грузия со счётом 3:8. Адлан Акиев (до 82 кг) в 1/4 финала проиграл Саиду Абдвали из Ирана — 1:2.
Завтра, 15 сентября, на чемпионате мира по спортивной борьбе в Нур-Султане (Казахстан) начнутся соревнования классиков в олимпийских весовых категориях — до 67, 87 и 97 кг.
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