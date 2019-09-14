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«Чеховские медведи» стартовали в Лиге чемпионов с победы над «Вислой»

«Чеховские медведи» стартовали в Лиге чемпионов с победы над «Вислой»
Другие / Гандбол 0

Чемпионы России по гандболу «Чеховские медведи» с победы стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов. На своей площадке подмосковная команда одолела польскую «Вислу» со счётом 25:23. Самыми результативными игроками матча в составе хозяев стали Дмитрий Санталов и Дмитрий Киселёв, забившие по 6 мячей. По 2 раза отличились Александр и Кирилл Котовы, Павел Андреев, Игорь Карлов и Денис Васильев.

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Чеховские медведи» 22 сентября на выезде сыграют с датским клубом GOG. Следующий домашний матч турнира «Медведи» проведут 12 октября против бухарестского «Динамо».

Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины
Группа D. Первый тур

«Чеховские медведи» (Россия) – «Висла» (Польша) – 25:23 (9:7).

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