«Чеховские медведи» стартовали в Лиге чемпионов с победы над «Вислой»

Чемпионы России по гандболу «Чеховские медведи» с победы стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов. На своей площадке подмосковная команда одолела польскую «Вислу» со счётом 25:23. Самыми результативными игроками матча в составе хозяев стали Дмитрий Санталов и Дмитрий Киселёв, забившие по 6 мячей. По 2 раза отличились Александр и Кирилл Котовы, Павел Андреев, Игорь Карлов и Денис Васильев.

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Чеховские медведи» 22 сентября на выезде сыграют с датским клубом GOG. Следующий домашний матч турнира «Медведи» проведут 12 октября против бухарестского «Динамо».

Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины

Группа D. Первый тур

«Чеховские медведи» (Россия) – «Висла» (Польша) – 25:23 (9:7).