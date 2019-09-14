«Астраханочка» обыграла израильский «Маккаби» на старте квалификации Кубка ЕГФ
Гандболистки «Астраханочки» с победы стартовали в первом квалификационном раунде Кубка ЕГФ. На своей площадке российская команда разгромила израильский «Маккаби Аразим Рамат Ган» со счётом 31:18. Самым результативным игроком матча в составе «Астраханочки» стала Екатерина Левша, забившая 10 мячей. 6 раз отличилась Елизавета Малашенко, 5 – Кристина Тарасова.
Ответная игра пройдёт завтра, 15 сентября, в астраханском дворце спорта «Звездный» и начнётся в 13:00 мск. Во втором квалификационном раунде Кубка ЕГФ победитель этой пары сыграет с немецким «Букстехуде».
Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. Первый квалификационный раунд
Первый матч
«Астраханочка» (Россия) – «Маккаби Аразим Рамат Ган» (Израиль) – 31:18 (14:8)
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