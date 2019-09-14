Карякин, Непомнящий и Артемьев вышли в 3-й раунд Кубка мира в Ханты-Мансийске

По итогам двух партий в классические шахматы в третий раунд Кубка мира в Ханты-Мансийске вышли 17 гроссмейстеров. Среди них россияне Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Евгений Томашевский, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев.

Во второй партии второго раунда Карякин чёрными переиграл американца Самуэля Севяна, Непомнящий также чёрным цветом оказался сильнее соотечественника Александра Предке. Томашевский сыграл вничью с индийцем Читамбарамом Аравиндом.

Ещё 15 участников 1/16 финала определятся по итогам тай-брейка, который пройдёт 15 сентября. Борьбу за выход в третий раунд в быстрых шахматах продолжат россияне Пётр Свидлер, Андрей Есипенко, Александр Грищук, Максим Матлаков, Дмитрий Яковенко, Даниил Юффа, Санан Сюгиров, Евгений Наер, Никита Витюгов и Кирилл Алексеенко.