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Российские волейболисты обыграли Северную Македонию на чемпионате Европы

Российские волейболисты обыграли Северную Македонию на чемпионате Европы
Другие / Волейбол 0

Волейболисты сборной России одержали третью победу на чемпионате Европы. Подопечные Туомаса Саммельвуо в матче третьего тура в группе С разгромили сборную Северной Македонии со счётом 3:0 (25:15, 25:16, 30:28).

Самым результативным игроком матча в составе сборной России стал Артём Вольвич, набравший 11 очков (включая 3 эйса и 3 блока). 6 очков принёс команде Ильяс Куркаев, по 5 баллов – Антон Карпухов и Дмитрий Волков.

В первых матчах группового этапа действующие чемпионы Европы обыграли сборные Турции (3:1) и Беларуси (3:1). В следующем матче российские волейболисты сыграют 16 сентября с командой Финляндии.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Любляна, Словения
Группа С. Третий тур

Северная Македония – Россия – 0:3 (15:25, 16:25, 28:30).

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