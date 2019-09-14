Щербакова выиграла Lombardia Trophy, опередив Туктамышеву

Чемпионка России — 2019 Анна Щербакова выиграла дебютный турнир серии «челленджер» в своём первом сезоне среди взрослых. За прокат произвольной программы на турнире серии «челленджер» Lombardia Trophy Щербакова получила 150,47 балла, что выше оценки японки Рики Кихиры, накануне выигравшей Autumn Classic (145,98).

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, лидировавшая в соревнованиях после короткой программы, в произвольной и по сумме двух программ показала второй результат.

Отметим, что в произвольной программе Щербакова чисто исполнила четверной лутц, Туктамышева сделала два тройных акселя, один из них – в каскаде с двойным тулупом.

Бронзовым призёром стала кореянка Ю Ён.

Чемпионка Европы — 2019 Софья Самодурова стала четвёртой в произвольной программе и поднялась на шестое место по сумме двух выступлений.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер». Lombardia Trophy. Италия

Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) – 218,20.

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 214,38.

3. Ю Ён (Южная Корея) – 200,89…

6. Софья Самодурова (Россия) – 179,65.