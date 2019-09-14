Цзюй Вэньцзюнь и Гунина делят лидерство на этапе Гран-при ФИДЕ в Сколково

В Деловом центре «Сколково» сыграны партии четвёртого тура первого этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин. Чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая белыми фигурами обыграла француженку Мари Себаг (Франция) и догнала лидирующую россиянку Валентину Гунину, которая в четвёртом туре разошлась миром со шведкой Пией Крамлинг.

Первую победу на турнире одержала россиянка Алина Кашлинская, которая взяла верх над представительницей Индии Дронавалли Харикой (Индия). Остальные партии завершились вничью. Миром разошлись россиянка Александра Костенюк и Хампи Конеру из Индии, россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Антуанета Стефанова из Болгарии и немка Элизабет Петц.

После четырёх туров на этапе Гран-при ФИДЕ лидерство делят Гунина и Цзюй Вэньцзюнь, набравшие по 3 очка. На пол-очка отстают Горячкина и Конеру.