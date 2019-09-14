Липницкая сыграет Золушку в ледовом шоу Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что пригласил на роль Золушки в своём одноимённом ледовом шоу олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую.
«Олимпийская чемпионка Сочи Юля Липницкая будет играть роль Золушки в моём новом ледовом шоу «Золушка»», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
Видео доступно в «инстаграме» Евгения Плющенко.
Липницкая завершила профессиональную карьеру в 2017 году. Вместе ещё с одной чемпионкой Сочи, Еленой Ильиных, она организовала школу фигурного катания. В последний год Юлия иногда участвует в ледовых шоу. Например, в июле Липницкая выступила в образе гейши в театрализованном ледовом шоу Ice Hyoen 2019, которое проходило в Йокогаме (Япония). Её партнёрами были Стефан Ламбьель и Дайсукэ Такахаси.
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