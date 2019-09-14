Эстафетную команду Ана оштрафовали за нарушение правил на турнире в Коломне

14 сентября на проходящих в Коломне международных соревнованиях Открытого Кубка Союза конькобежцев России по шорт-треку состоялись забеги на 500 м и эстафеты.
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, впервые за полтора года выступающий в соревнованиях, вместе с Денисом Айрапетяном, Павлом Ситниковым и Александром Шульгиновым занял второе место в эстафете. Однако команда была оштрафована за нарушение правил и в итоге стала четвёртой. Победу одержала команда Нидерландов. Второе место заняла вторая команда России, третье — команда Казахстана.
Женскую эстафету также выиграли представительницы Нидерландов. Россиянки Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич, Екатерина Константинова и Вера Рассказова стали вторыми.
Ещё одно серебро Ефременкова завоевала, став второй на дистанции 500 м. Россиянка проиграла только олимпийской чемпионке из Нидерландов Сюзанне Схюлтинг. У мужчин на этой дистанции первенствовали спортсмены из Казахстана, Шульгинов занял третье место.
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