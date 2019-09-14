Чемпион мира 1970 года, трёхкратный чемпион Европы, старший тренер женской сборной России U23 Юрий Шахмурадов будет включён в Зал славы Объединённого мира борьбы (UWW) в номинации «Тренер». Торжественная церемония состоится во время проведения Олимпийских игр в Токио. Решение о включении в Зал славы было принято на заседании бюро UWW на чемпионате мира в Казахстане. Кроме того Шахмурадов вошёл в комиссию UWW «Женщины и спорт», сообщает пресс-служба ФСБР.



В 1973–1981 годах Шахмурадов возглавлял сборную СССР по вольной борьбе, которая выиграла 12 золотых медалей на Олимпийских играх 1976 и 1980 годов. В начале 1996 года возглавил сборную России, которая завоевала три золотые медали Атланты-1996.



В 2012 году Шахмурадов стал главным тренером женской сборной России. В этом качестве участвовал в двух Олимпиадах, где российские спортсменки выиграли одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды.



Вместе с Шахмурадовым в Зал славы в номинации «Легенда» включена трёхкратная олимпийская чемпионка Саори Йошида (Япония), в номинации «Вольная борьба» — олимпийские чемпионы, братья-близнецы Джон и Бен Петересоны, в номинации «Греко-римская борьба» — олимпийский чемпион из Румынии Георг Берсеану и олимпийский чемпион Петри Уккола из Финляндии. От судей номинирован кубинский арбитр Молина.