10-летнего болельщика сбила машина во время этапа «Вуэльты»

Неприятный инцидент произошёл во время 19-го этапа многодневной шоссейной гонки «Вуэльта», проходящей в Испании. Во время соревнований пострадал 10-летний болельщик.
По информации AS, мальчика сбил автомобиль одной из команд, который преодолевает дистанцию вместе с гонщиками, чтобы в случае необходимости оказать техническую помощь спортсменам. Однако на этот раз помощь понадобилась болельщику, попавшему под машину.
Его незамедлительно отправили в больницу в Авилу. Информация о состоянии здоровья пострадавшего не сообщается. Также не называется команда, которой принадлежал автомобиль. Местные службы правопорядка провели инструктаж, чтобы избежать повторения подобной ситуации в дальнейшем.
Победу на этапе одержал француз Реми Каванья из команды Deceuninck-Quick Step.
- 15 сентября 2019
-
10:21
-
10:00
-
09:22
-
00:34
- 14 сентября 2019
-
23:35
-
23:02
-
22:41
-
22:11
-
21:35
-
21:24
-
20:48
-
20:34
-
20:08
-
19:32
-
19:10
-
18:51
-
18:17
-
18:06
-
17:43
-
17:22
-
16:08
-
15:43
-
15:12
-
14:42
-
14:23
-
13:53
-
13:07
-
12:46
-
12:25
-
12:03
-
11:48
-
11:26
-
11:00
-
10:26
-
10:03