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10-летнего болельщика сбила машина во время этапа «Вуэльты»

10-летнего болельщика сбила машина во время этапа «Вуэльты»
Другие / Велоспорт 0

Неприятный инцидент произошёл во время 19-го этапа многодневной шоссейной гонки «Вуэльта», проходящей в Испании. Во время соревнований пострадал 10-летний болельщик.

По информации AS, мальчика сбил автомобиль одной из команд, который преодолевает дистанцию вместе с гонщиками, чтобы в случае необходимости оказать техническую помощь спортсменам. Однако на этот раз помощь понадобилась болельщику, попавшему под машину.

Его незамедлительно отправили в больницу в Авилу. Информация о состоянии здоровья пострадавшего не сообщается. Также не называется команда, которой принадлежал автомобиль. Местные службы правопорядка провели инструктаж, чтобы избежать повторения подобной ситуации в дальнейшем.

Победу на этапе одержал француз Реми Каванья из команды Deceuninck-Quick Step.

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