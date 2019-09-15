10-летнего болельщика сбила машина во время этапа «Вуэльты»

Неприятный инцидент произошёл во время 19-го этапа многодневной шоссейной гонки «Вуэльта», проходящей в Испании. Во время соревнований пострадал 10-летний болельщик.



По информации AS, мальчика сбил автомобиль одной из команд, который преодолевает дистанцию вместе с гонщиками, чтобы в случае необходимости оказать техническую помощь спортсменам. Однако на этот раз помощь понадобилась болельщику, попавшему под машину.



Его незамедлительно отправили в больницу в Авилу. Информация о состоянии здоровья пострадавшего не сообщается. Также не называется команда, которой принадлежал автомобиль. Местные службы правопорядка провели инструктаж, чтобы избежать повторения подобной ситуации в дальнейшем.



Победу на этапе одержал француз Реми Каванья из команды Deceuninck-Quick Step.