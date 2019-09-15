Дочь Тутберидзе: не разговариваю с мамой перед соревнованиями

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, рассказали о своих впечатлениях от произвольного проката на этапе Гран-при в Челябинске.



«Немного расстроены, могли намного лучше откататься. Были ошибки. Оценки не стали неожиданностью. После проката просто сидели и ждали итогового результата, понимали, что допустили ошибку. Обычно мы стабильно делаем этот элемент, несмотря на то, что он относительно новый. Поэтому не думали об оценках, просто хотели понять, как мы откатали.



Какой именно элемент? Вращение. Неудачно его исполнили и нам поставили базовую оценку, сняли все четыре уровня, ничего не получили за него практически. Ошибка стоила нам много баллов», — отметил Смолкин



Диану Дэвис, спросили, какие напутственные слова ей говорила мама: «Я не разговариваю перед соревнованиями с мамой», – приводит слова фигуристки «Спорт Бизнес Online».



Диана Дэвис – дочь известного тренера Этери Тутберидзе.