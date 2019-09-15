Глейхенгауз – Щербаковой: поздравляю! Поддержали наши традиции с Загитовой

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, поздравил 15-летнюю российскую фигуристку Анну Щербакову, победившую на турнире Lombardia Trophy в Бергамо (Италия).
«Поздравляю Анну Щербакову с первой победой в новом сезоне! Поддержали наши традиции с Алиной Загитовой», — написал Глейхенгауз в своём «инстаграме», опубликовав фотографию с победительницей после церемонии награждения.
Напомним, Щербакова набрала в сумме за короткую и произвольную программы 218,20 балла. Она стала первой в истории женщиной, исполнившей четверной лутц на взрослых соревнованиях ISU.
Второе место заняла россиянка Елизавета Туктамышева (214,38). Замкнула тройку призёров кореянка Ю Ён (200,89). Ещё одна представительница России Софья Самодурова расположилась на шестой строчке (179,65).
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