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Российский борец Кабалоев проиграл в утешительном раунде чемпионата мира

Российский борец Кабалоев проиграл в утешительном раунде чемпионата мира
Другие / Борьба 0

Российский борец греко-римского стиля Виталий Кабалоев уступил представителю Китая Лиго Цао в схватке утешительного раунда на чемпионате мира по спортивной борьбе. Соревнования проходят в Нур-Султане (Казахстан).

Поединок в весовой категории до 55 кг завершился победой китайца – 5:4.

В схватке за бронзу Лиго Цао сразится с Сотой Огавой из Японии.

Напомним, ранее стало известно, что чемпион мира 1970 года, трёхкратный чемпион Европы, старший тренер женской сборной России U23 Юрий Шахмурадов будет включён в Зал славы Объединённого мира борьбы (UWW) в номинации «Тренер». Торжественная церемония состоится во время проведения Олимпийских игр в Токио. Решение о включении в Зал славы было принято на заседании бюро UWW на чемпионате мира в Казахстане.

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