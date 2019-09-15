Гольфист Тайгер Вудс намерен стать играющим капитаном на Кубке президента

Американский гольфист Тайгер Вудс отметил, что на Кубке президента выступит в качестве игрока.



В турнире примут участие сборные США и остального мира (кроме Европы). Соревнования пройдут в Мельбурне (Австралия) с 12 по 15 декабря.



Вудс является капитаном сборной США. 4 ноября он должен огласить список гольфистов, которым достанутся уайлд-кард — специальные приглашения от капитана.



В своём блоге 15-кратный чемпион мейджоров сделал следующую запись: «Тайгер Вудс, капитан (зачёркнуто), играющий капитан сборной США».



За карьеру гольфист выиграл 80 турниров PGA тура и 40 турниров Европейского тура. Вудс — самый молодой обладатель карьерного «Большого шлема». Он был первой клюшкой планеты на протяжении рекордных 623 недель, из них подряд — 281.