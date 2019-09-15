Ватерполисты «Синтеза» пробились в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
В матче второго этапа квалификации Лиги чемпионов по водному поло казанский «Синтез» обыграл немецкий «Потсдам» и вышел в плей-офф квалификации турнира
Поединок группы D состоялся в Будапеште. «Синтез» одержал победу со счетом 22:8.
Лучшим бомбардиром в составе российской команды стал Арслан Закиров (пять голов). По три забитых мяча в активе Эмиля Зиннурова, Никиты Деревянкина и Алексея Рыжова-Аленичева.
Матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоятся 21 и 25 сентября. Соперник «Синтеза» по данной стадии станет известен позднее, сообщает официальный сайт казанского клуба.
Напомним, на первом этапе квалификации самого престижного клубного турнира Европы «Синтез» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.
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