Ватерполисты «Синтеза» пробились в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

В матче второго этапа квалификации Лиги чемпионов по водному поло казанский «Синтез» обыграл немецкий «Потсдам» и вышел в плей-офф квалификации турнира



Поединок группы D состоялся в Будапеште. «Синтез» одержал победу со счетом 22:8.



Лучшим бомбардиром в составе российской команды стал Арслан Закиров (пять голов). По три забитых мяча в активе Эмиля Зиннурова, Никиты Деревянкина и Алексея Рыжова-Аленичева.



Матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоятся 21 и 25 сентября. Соперник «Синтеза» по данной стадии станет известен позднее, сообщает официальный сайт казанского клуба.



Напомним, на первом этапе квалификации самого престижного клубного турнира Европы «Синтез» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

