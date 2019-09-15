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Максимов: в матче с «Вислой» накал сохранялся до самого последнего момента

Максимов: в матче с «Вислой» накал сохранялся до самого последнего момента
Другие / Гандбол 0

Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов оценил старт команды в гандбольной Лиге чемпионов. Ранее подмосковный клуб на своей площадке обыграл польскую «Вислу» со счётом 25:23.

«До самого последнего момента сохранялся накал, было непонятно, кто победит. Конечно, такие матчи делают честь гандболу и привлекают зрителей. В первом тайме, считаю, обе команды сильно нервничали, поэтому многое задуманное не получалось.

Во втором у нас были недочёты в защите – все хотели не отрабатывать в обороне, а перехватывать мячи и убегать в атаку. Мы готовились к активной защите «Вислы», но действовали нечётко, когда соперник начал её применять. Так что чаша весов могла склониться и в другую сторону», – цитирует Максимова официальный сайт Федерации гандбола России.

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Чеховские медведи» 22 сентября на выезде сыграют с датским клубом GOG.

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