Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Борнмут» — «Эвертон». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова стала мамой

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Г
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова стала мамой
Другие / Волейбол 0

Российская волейболистка Екатерина Гамова родила ребёнка. Об этом сообщила трёхкратная чемпионка Европы, серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне комментатор Татьяна Грачёва в эфире телеканала «Матч ТВ».

Гамова с 2012 года состоит в браке с кинооператором Михаил Мукасеем. 38-летняя волейболистка является двукратной чемпионкой мира (2006, 2010), двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2000, 2004), двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром Кубка мира и 11-кратной чемпионка России. О завершении профессиональной карьеры спортсменка объявила в 2014 году.

Гамова – заслуженный мастер спорта России. В 2010 году после победы на чемпионате мира в Японии волейболистка была признана лучшей спортсменкой страны.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент