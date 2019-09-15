Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова стала мамой
Российская волейболистка Екатерина Гамова родила ребёнка. Об этом сообщила трёхкратная чемпионка Европы, серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне комментатор Татьяна Грачёва в эфире телеканала «Матч ТВ».
Гамова с 2012 года состоит в браке с кинооператором Михаил Мукасеем. 38-летняя волейболистка является двукратной чемпионкой мира (2006, 2010), двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2000, 2004), двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром Кубка мира и 11-кратной чемпионка России. О завершении профессиональной карьеры спортсменка объявила в 2014 году.
Гамова – заслуженный мастер спорта России. В 2010 году после победы на чемпионате мира в Японии волейболистка была признана лучшей спортсменкой страны.
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