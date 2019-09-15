Марянян стал серебряным призёром ЧМ по борьбе в весе до 63 кг

Российский борец греко-римского стиля Степан Марянян в финальном поединке чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан), в весовой категории до 63 кг уступил представителю Японии Синобу Ота со счётом 4:10.

Бронзовыми призёрами в этой весовой категории стали Алмат Кебиспаев из Казахстана и Славик Галстян из Армении.

Позднее сегодня в финале весовой категории до 72 кг на ковёр выйдет россиянин Абуязид Манцигов, которому предстоит сразиться с Арамом Варданяном из Узбекистана.

Поспорить за бронзу через утешительные поединки в весовой категории до 55 кг мог Виталий Кабалоев, но уступил представителю Китая Лиго Цао – 4:5. Победителем в этом весе стал Нугзари Цурцумия из Грузии.