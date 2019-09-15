Шпилевая и Смирнов остановились в шаге от пьедестала на Lombardia Trophy

Итальянский дуэт Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри выиграл соревнования в танцах на льду на предсезонном турнире серии «челленджер» Lombardia Trophy, который проходит в Бергамо (Италия). Второе место заняли канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен.
На третье место, благодаря стабильному прокату обоих танцев, вышла украинская пара Александра Назарова/Максим Никитин. Чуть более двух баллов уступили бронзовым призёрам россияне Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов, поднявшиеся с шестого на четвёртое итоговое место.
Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Lombardia Trophy. Бергамо, Италия
Танцы
1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 202,10.
2. Лоуренс Фурнье-Бодри/Николай Сёренсен (Канада) – 189,36.
3. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) – 172,98.
4. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (Россия) — 170,62…
13. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Россия) – 115,91.
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