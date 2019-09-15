Бутырская считает, что контрольные прокаты фигуристов выиграла Загитова

Чемпионка мира 1999 года и трёхкратная чемпионка Европы по фигурному катанию Мария Бутырская считает Анну Щербакову и Александру Трусову главными кандидатами в сборную России для участия в чемпионатах мира и Европы, однако контрольные прокаты, по её мнению, всё же выиграла Алина Загитова.

«Щербакова и Трусова – главные кандидаты в национальную сборную? С четверными лутцами – да. Гарантируют ли четверные прыжки победу? При хорошем исполнении – почти. Во всяком случае на этапах Гран-при. Но определяющим стартом будут не соревнования этой серии, а чемпионат страны.



Загитова? Алина шикарная! У неё очень интересные динамичные программы. При этом она абсолютно чисто исполнила прыжки. А девочки скоро вырастут. Всё начинают во взрослой сборной, будучи немножко сыроватыми.

Выиграла ли бы Загитова, если бы на контрольных прокатах работали судьи? Думаю, да. За счёт второй оценки. Хотя сравнивать трудно. Многое будет решаться на чемпионате России с неизбежными волнениями и стрессом. Успеха добьются наиболее устойчивые в психологическом плане. Не будем забывать про Женю Медведеву и Лизу Туктамышеву, которая тройные аксели прыгает. Я её тоже очень люблю. Она молодец! Не стоит на месте. Усложнила программу, включив два тройных акселя. Причём прыжищи мощные, с большого хода. Борьба будет сумасшедшая», — приводит слова Бутырской «Команда России».