Смешанная команда Ерёмина представит Россию на ЧМ по кёрлингу в Шотландии

Команда скипа Александра Ерёмина досрочно одержала победу над командой Алексея Стукальского в отборочном турнире за право сыграть на чемпионате мира по кёрлингу среди смешанных команд.
Отборочные соревнования в Новогорске по регламенту должны были состоять из семи игр, но седьмая встреча не потребовалась. Команда, составленная из двух пар сборной России в дисциплине «смешанные пары» со скипом Ерёминым выиграла отбор у четвёрки из Санкт-Петербурга во главе со Стукальским со счётом 4-2. В проведённых матчах был зафиксирован счёт – 6:4, 4:7, 4:7, 8:3, 8:1, 6:5.
В команду Ерёмина входят Анастасия Москалёва, Даниил Горячев и Дарья Морозова.
Чемпионат мира среди смешанных пар пройдёт в Абердине (Шотландия) с 12 по 19 октября. Сборная России является чемпионом мира – 2016 и бронзовым призёром турнира 2018 года.
- 15 сентября 2019
-
21:17
-
20:58
-
20:08
-
19:44
-
19:23
-
19:09
-
18:04
-
17:43
-
17:35
-
17:19
-
16:37
-
15:41
-
15:21
-
15:02
-
14:59
-
14:04
-
13:39
-
13:35
-
12:52
-
12:15
-
11:52
-
11:38
-
11:13
-
10:21
-
10:00
-
09:22
-
00:34
- 14 сентября 2019
-
23:35
-
23:02
-
22:41
-
22:11
-
21:35
-
21:24
-
20:48
-
20:34