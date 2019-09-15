Смешанная команда Ерёмина представит Россию на ЧМ по кёрлингу в Шотландии

Команда скипа Александра Ерёмина досрочно одержала победу над командой Алексея Стукальского в отборочном турнире за право сыграть на чемпионате мира по кёрлингу среди смешанных команд.

Отборочные соревнования в Новогорске по регламенту должны были состоять из семи игр, но седьмая встреча не потребовалась. Команда, составленная из двух пар сборной России в дисциплине «смешанные пары» со скипом Ерёминым выиграла отбор у четвёрки из Санкт-Петербурга во главе со Стукальским со счётом 4-2. В проведённых матчах был зафиксирован счёт – 6:4, 4:7, 4:7, 8:3, 8:1, 6:5.

В команду Ерёмина входят Анастасия Москалёва, Даниил Горячев и Дарья Морозова.

Чемпионат мира среди смешанных пар пройдёт в Абердине (Шотландия) с 12 по 19 октября. Сборная России является чемпионом мира – 2016 и бронзовым призёром турнира 2018 года.